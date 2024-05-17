Порошенко ушел от ответа на вопрос о полномочиях Зеленского

Порошенко не ответил, каким будет статус Зеленского после истечения его срока

Бывший президент Украины Петр Порошенко ушел от ответа на вопрос о том, что произойдет после истечения срока полномочий нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сначала должны выиграть, плечом к плечу с нашими партнерами со всего мира», — заявил Порошенко.

Также он сообщил, что когда Украина победит, будут проведены несколько выборов, в том числе в Европейский парламент.

Срок президентских полномочий Зеленского истечет 21 мая. В связи с этим на Украине активно обсуждают вопрос легитимности президентства Зеленского в условиях отсутствия выборов во время военного положения.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что 21 мая Зеленский перестанет быть легитимным президентом.