Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 17 мая 2024Бывший СССР

Порошенко ушел от ответа на вопрос о полномочиях Зеленского

Порошенко не ответил, каким будет статус Зеленского после истечения его срока

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко ушел от ответа на вопрос о том, что произойдет после истечения срока полномочий нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сначала должны выиграть, плечом к плечу с нашими партнерами со всего мира», — заявил Порошенко.

Также он сообщил, что когда Украина победит, будут проведены несколько выборов, в том числе в Европейский парламент.

Срок президентских полномочий Зеленского истечет 21 мая. В связи с этим на Украине активно обсуждают вопрос легитимности президентства Зеленского в условиях отсутствия выборов во время военного положения.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что 21 мая Зеленский перестанет быть легитимным президентом.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония нашла применение земле, которую хотела отдать России. Почему Таллин передумал?

      В Одессе произошел пятый взрыв за день

      Волочкова объяснила чистую энергетику в своем доме

      На Украине захотели освободить заключенных на подконтрольных России территориях

      Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

      В отношении уничтоженных пяти боевиков в КЧР возбудили новое дело о терроризме

      Порошенко ушел от ответа на вопрос о полномочиях Зеленского

      Раскрыта смертельная для человека доза водки

      Экс-агент ЦРУ рассказал о ярости украинцев из-за коррупции Зеленского

      Бойцы группировки «Север» показали укрепления ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше