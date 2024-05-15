Небензя: Зеленский теряет легитимность 21 мая

Владимир Зеленский теряет легитимность во вторник, 21 мая. Об этом рассказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«В украинских соцсетях, до которых репрессивная машина Зеленского еще пока не добралась, все громче звучит крамольный некогда вопрос: а за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику?» — отметил Небензя.

По словам постпреда, Зеленский «попрал собственную конституцию и теряет формальную легитимность уже 21 мая». Василий Небензя также указал на то, что сегодня украинцы сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. По мнению эксперта, переворот на Украине возможен после истечения срока Зеленского.

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».