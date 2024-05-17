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12:39, 17 мая 2024Культура

Представитель Птахи заявила о погашении рэпером миллионного долга

Представитель Птахи заявила, что рэпер оплатил миллионный долг перед ФНС

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Представитель российского рэп-исполнителя Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) заявила о том, что артист погасил миллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом менеджер сообщила в разговоре с «360».

Собеседница издания уточнила, что музыкант заплатил налоговой необходимую сумму — 946,9 тысяч рублей.

«Закрыли долги и решили ситуацию, база пока не обновилась просто и все», — объяснила представитель Нуриева.

Ранее появилась информация, что Птаха задолжала ФНС почти миллион рублей. Отмечалось, что приставы возбудили в отношении него исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов. Около месяца назад артист должен был заплатить налоговой 106,5 тысячи рублей, однако за последние несколько недель его долг вырос почти в девять раз.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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