Путин возложил вину за конфликт в Донбассе на Киев

Президент России Путин возложил вину за конфликт в Донбассе на Киев

Президент России Владимир Путин возложил вину за конфликт в Донбассе на власти в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Допустив госпереворот, а западные спонсоры, способствуя ему, организуя его, создали условия для перехода тлеющего конфликта в конфликт вооруженный. Это они в этом виноваты», — заявил Путин.

По его словам, Украина пытается возложить ответственность на Россию за сегодняшние трагические события, «переложить с больной головы на здоровую».

Ранее Путин заявил, что источником нынешней украинской власти является государственный переворот, и назвал стамбульские договоренности базой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что под выдержкой из этого документа стоит подпись представителя украинской делегации.