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13:48, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин предрек провал попытке поставить России ультиматум по Украине

Путин: попытка навязать России ультиматум по Украине провалится

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Попытка навязать России ультиматум по урегулированию кризиса на Украине провалится, как и попытка нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения — это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что такой способ ведения переговоров является попыткой навязать решение Москве.

Ранее президент России заявил, что источником нынешней украинской власти является государственный переворот, произошедший в 2014 году.

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      Алевтина Запольская
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