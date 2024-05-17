Путин высказался о возможных последствиях отправки Францией войск на Украину

Путин: от Макрона необходимо получить ответ, будет ли он отправлять войска

Прежде чем обсуждать последствия отправки Парижем войск на Украину, необходимо получить ответ от президента Франции Эммануэля Макрона о том, примет ли он вообще такое решение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я не французский президент, я не принимаю решения (...) Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день у России нет планов по взятию под контроль Харькова. По словам главы государства, действия Вооруженных сил России на харьковском направлении являются ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины.