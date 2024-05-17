Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

Бельгийский радиоведущий в шутку предложил застрелить премьера страны Де Кроо

Бельгийский радиоведущий в шутку предложил застрелить премьер-министра страны Александра Де Кроо после новости о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, передает телеканал VRT.

Ведущий обратился ко всем желающим расправиться с бельгийским политиком, отметив, что безопасность «этого парня» не является помехой. «Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — заявил он.

Де Кроо отреагировал на произошедшее, подав в суд на журналиста. Уточняется, что радиостанция уже принесла извинения за высказывание своего сотрудника.

15 мая мужчина пять раз выстрелил из пистолета в Фицо. Премьер Словакии получил многочисленные ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию. Преступника задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.