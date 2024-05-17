Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:31, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

Бельгийский радиоведущий в шутку предложил застрелить премьера страны Де Кроо
Александр Де Кроо

Александр Де Кроо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Бельгийский радиоведущий в шутку предложил застрелить премьер-министра страны Александра Де Кроо после новости о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, передает телеканал VRT.

Ведущий обратился ко всем желающим расправиться с бельгийским политиком, отметив, что безопасность «этого парня» не является помехой. «Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — заявил он.

Де Кроо отреагировал на произошедшее, подав в суд на журналиста. Уточняется, что радиостанция уже принесла извинения за высказывание своего сотрудника.

15 мая мужчина пять раз выстрелил из пистолета в Фицо. Премьер Словакии получил многочисленные ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию. Преступника задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

      В России разработают прицелы для отражения атак морских дронов

      Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

      В МИД России назвали Запад политическими гопниками

      Superjet захотели назвать по-русски

      Сербия прокомментировала возможность посредничества между Россией и Украиной

      52-летняя телезвезда прикрыла на фото голую грудь долларами

      Соратник Кадырова заявил о возвращении сбежавшей из Чечни девушки к родным

      Хоккеист-чемпион ответил заявившему о нежелании команд играть с Россией Гашеку

      США назвали замену российскому ядерному топливу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше