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13:04, 17 мая 2024Путешествия

Раскрыты сроки запуска безвизовых турпоездок между Россией и Индией

Россия и Индия подпишут соглашение о безвизовых поездках до конца 2024 года

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Россия и Индия планируют подписать соглашение о безвизовых групповых турпоездках до конца 2024 года. Такие сроки запуска проекта раскрыл директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что первые консультации по обсуждению проекта будут проведены в июне.

Ранее российским туристам разъяснили условия безвизового пребывания в Таиланде в течение 60 дней — такой режим продлится с 1 мая до 1 июля. Владельцы российских паспортов, прибывающие в Таиланд в период с мая по июль, могут оставаться в курортной стране до 60 дней за поездку в соответствии с новой мерой.

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      Марк Успенский
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