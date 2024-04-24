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10:06, 24 апреля 2024Путешествия

Россиянам разъяснили условия безвизового пребывания в Таиланде

Bloomberg: безвизовый режим для россиян в Таиланде продлится до июля

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российским туристам разъяснили условия безвизового пребывания в Таиланде в течение 60 дней — такой режим продлится с 1 мая до 1 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы правительства Рудклао Суванкири.

По его словам, владельцы российских паспортов, прибывающие в Таиланд в период с мая по июль, могут оставаться в курортной стране до 60 дней за поездку в соответствии с новой мерой. При этом до конца апреля все еще действует прежний режим, который позволяет находиться в стране до 90 дней.

В начале апреля власти еще одной страны Азии, Шри-Ланки, продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект будет действовать до 30 апреля.

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