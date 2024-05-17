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20:31, 17 мая 2024Путешествия

Россиянам предложили туры в пляжную страну Азии за 80 тысяч рублей на двоих

TourDom: туры на Шри-Ланку можно купить менее чем за 80 тысяч рублей на двоих

Фото: Xu Qin / Globallookpress.com

Россиянам предложили туры на Шри-Ланку, которые можно купить менее чем за 80 тысяч рублей на двоих. Об этом пишет портал TourDom.

По данным источника, семидневный тур в эту популярную пляжную страну Азии с проживанием в трехзвездочном отеле Hikka Bliss на курорте Хиккадува и вылетом из Москвы 19 мая стоит 78,5 тысячи рублей. При этом стоимость одних авиабилетов из Москвы в Коломбо на даты тура начинается от 106 тысяч рублей за двоих, отмечает издание.

В материале также говорится, что падение стоимости туров, вероятно, связано с традиционным спадом спроса после майских праздников. Помимо этого, по низким тарифам чаще всего продают лишь незначительную часть туров.

Ранее в мае власти Шри-Ланки решили оставить визы для российских туристов бесплатными. Кроме того, бесплатные визовые услуги будут доступны гражданам Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

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      Алина Черненко
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