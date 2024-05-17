Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 17 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

АТОР: Мальта, Эстония и Швеция чаще всего отказывали россиянам в шенгене

Фото: CALIN STAN / Unsplash

Раскрыты страны Евросоюза (ЕС), которые чаще всего отказывали российским туристам в шенгенских визах. Перечень государств приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В топ-5 по проценту отказов заявителям из России в 2023 году вошли Мальта (34,5 процента), Эстония (31,9 процента), Швеция (28,4 процента), Австрия (26,4 процента), а также Германия (от 12,8 до 25,4 процента в зависимости от консульства).

Тем временем в пятерке государств ЕС, которые чаще остальных выдавали россиянам шенген под туристические поездки, оказались Италия (доля отказов в консульстве в Москве 5,4 процента и 12,5 процента — в Санкт-Петербурге), Хорватия (5,6 процента), Швейцария (5,8 процента), Венгрия (доля отказов в консульствах от 4 процентов до 10,9 процента) и Франция (8,7 процента).

Ранее сообщалось, что российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. По данным АТОР, доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Российские врачи удалили опухоль 101-летнему пациенту

      Активы Danone в России продали инвесторам

      ВСУ превратили здание психбольницы в опорный пункт

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше