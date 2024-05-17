Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

АТОР: Мальта, Эстония и Швеция чаще всего отказывали россиянам в шенгене

Раскрыты страны Евросоюза (ЕС), которые чаще всего отказывали российским туристам в шенгенских визах. Перечень государств приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В топ-5 по проценту отказов заявителям из России в 2023 году вошли Мальта (34,5 процента), Эстония (31,9 процента), Швеция (28,4 процента), Австрия (26,4 процента), а также Германия (от 12,8 до 25,4 процента в зависимости от консульства).

Тем временем в пятерке государств ЕС, которые чаще остальных выдавали россиянам шенген под туристические поездки, оказались Италия (доля отказов в консульстве в Москве 5,4 процента и 12,5 процента — в Санкт-Петербурге), Хорватия (5,6 процента), Швейцария (5,8 процента), Венгрия (доля отказов в консульствах от 4 процентов до 10,9 процента) и Франция (8,7 процента).

Ранее сообщалось, что российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. По данным АТОР, доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть.