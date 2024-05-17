Российская стюардесса сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в темно-синих юбке и пиджаке, голубой рубашке и желтом спасательном жилете. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила собранными в пучок волосами, разноцветным шейным платком и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Красивая», «Великолепная», «Прекрасная», — написали они.

Ранее стюардесса Шер Киллоу из США предостерегла пассажиров самолетов от трех действий на борту. Бортпроводница назвала перечисленные поступки путешественников «самыми отвратительными, злыми и дьявольскими». В первую очередь она попросила подписчиков никогда не оставлять бутылки с любым количеством жидкости на верхних багажных полках.