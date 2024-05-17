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19:35, 17 мая 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по порту в Южном в Одесской области

ВС РФ нанесли ракетный удар по порту в Южном в Одесской области
СюжетРоссийские войска

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по порту в городе Южный в Одесской области, где производят безэкипажные плавательные средства. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его пост публикует РИА Новости.

«В 18.30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — заявил Лебедев.

По данным подполья, в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, а также разрабатывались безэкипажные плавательные средства.

Ранее стало известно, что ВС России успешно поразили военные склады в Одессе «Искандерами».

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      Илья Таксюр
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