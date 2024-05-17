Российские войска пресекли атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ на Белгородскую область

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«17 мая около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам Гладкова, утром украинские дроны сбросили четыре взрывных устройства в селе Грузское Борисовского района. Атаке также подверглось село Веселая Лопань.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.