Российские войска за неделю нанесли 28 групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны России отчиталось о 28 групповых ударах за неделю в зоне спецоперации

Российские войска за неделю нанесли 28 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В результате ударов оказались поражены командные пункты объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотников.

Помимо того, удары поразили пункты, в которых временно расположились националистические подразделения и ведущие боевые действия на стороне ВСУ иностранные наемники.

Ранее стало известно, что за сутки российские войска сбили три украинских истребителя МиГ-29. Также средствами противовоздушной обороны были перехвачены ракеты ATACMS и «Точка-У» и пять управляемых авиабомб Hammer.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.