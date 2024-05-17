Российский суд вынес второй приговор теневому банкиру за вывод миллиарда рублей

В Москве суд приговорил к 16 годам теневого банкира Моралеса-Эскомильо

Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за ряд финансовых преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в присвоении, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в сфере страхования. С учетом первого приговора он получил путем частичного сложения 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный банкиру потерпевшей стороной на сумму 230 миллионов рублей.

По данным правоохранительных органов, Моралес-Эскомилье похитил почти один миллиард рублей из Промрегионбанка, уточняет «Коммерсантъ». Он также участвовал в выводе 1,6 миллиарда рублей из России по «молдавской схеме», за что летом 2023 года был осужден на 11 лет колонии.

В финансовых кругах России Моралес-Эскомилье известен как заядлый автогонщик в драг-рейсинге, не раз занимавший на своем Lamborghini призовые места. Он является гражданином России и коренным москвичом, но его предки родом из Испании.