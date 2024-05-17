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17:45, 17 мая 2024Путешествия

Самолет с 180 пассажирами на борту столкнулся с буксиром перед взлетом

Самолет Air India с 180 пассажирами столкнулся с буксиром в аэропорту Пуны

Фото: Amir Cohen / Reuters

Самолет авиакомпании Air India с 180 пассажирами на борту столкнулся с буксиром перед взлетом. Об этом пишет Hindustan Times.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту города Пуна в четверг, 16 мая. После ЧП всем путешественникам и членам экипажа пришлось покинуть воздушное судно.

По данным источника, никто из находившихся на борту людей не пострадал, а лайнер получил повреждения носовой части и шасси. Представитель перевозчика сообщил, что пассажирам вернули полную стоимость проезда и предложили бесплатный перенос рейса. Главное управление гражданской авиации Индии начало расследование для установления причины аварии.

Ранее частный самолет экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим корпоративным лайнером в аэропорту Флориды. Он задел крылом бизнес-джет, который находился на стоянке.

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      Марина Черняк
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