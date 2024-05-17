Сбивший россиянку на самокате неизвестный стал фигурантом дела

В Петербурге неизвестный мужчина проломил женщине череп и стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина сбил 33-летнюю местную жительницу, проломил ей череп и стал фигурантом дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 16 мая у дома №13 по Московскому шоссе. Тогда пострадавшая обратилась к врачам и рассказала, что ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате. Медики оценили состояние женщины как тяжелое и диагностировали у нее перелом свода и основания черепа. Они сообщили о произошедшем в полицию

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, пострадавшей от сбившего ее россиянина на самокате.