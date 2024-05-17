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09:52, 17 мая 2024Мир

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произошел после того, как 22 апреля КНДР выпустила в сторону Японского моря 600-миллиметровые сверхбольшие снаряды, которые считаются баллистическими ракетами малой дальности.

Отмечается, что южнокорейские военные не предоставили дополнительной информации, поскольку в настоящее время проводится анализ.

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала абсурдом обвинения в поставках оружия в Россию. По ее словам, у Пхеньяна нет намерения экспортировать военно-технические возможности в какую-либо страну.

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      Виктория Кондратьева
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