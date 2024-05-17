СКР начал проверку из-за обнаружения в квартире мужчины без признаков жизни

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины с телесными повреждениями

В квартире на юго-востоке Москвы нашли 65-летнего мужчину без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Трагедия произошла в квартире дома на улице Братиславской. На пенсионере были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. Предварительно следователи установили, что пострадавшего избил его 30-летний сын.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в центре Москвы мужчину ударили ножом в шею — его тело 16 мая обнаружили на Николоямской улице.