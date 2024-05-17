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15:30, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Состоялась церемония прощания с журналистом Кононенко

Церемония прощания с журналистом Кононенко состоялась в Троицке
Максим Кононенко

Максим Кононенко. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко. Она прошла в храме Живоначальной Троицы в Троицке, передает телеканал РЕН ТВ.

Журналиста похоронили на кладбище Губцево. На опубликованных телеканалом кадрах видно, что могила закрыта траурными венками и цветами.

Политический обозреватель Максим Кононенко ушел из жизни 14 мая в 53 года. Он известен как создатель двух культовых проектов — «ИдиотЪ» и «Владимир Владимирович tm», где публиковал политические анекдоты и истории, впоследствии превращавшиеся в народные байки.

Сын журналиста — Глеб Кононенко — назвал своего отца «человеком-мемом» в хорошем смысле слова. Он поблагодарил его за поддержку и готовность дискутировать насчет своих шуток.

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      Алина Гончарова
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