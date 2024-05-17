Сотрудника российского института задержали за выдачу подложных сертификатов

В Вязьме задержан сотрудник института имени Пушкина из-за подложных сертификатов

В Вязьме правоохранители задержали сотрудника Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина, который возглавлял частное образовательное учреждение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Его хотят отправить под стражу.

По версии следствия, в июне 2021 года между институтом и частным учреждением дополнительного профессионального образования, расположенным в Вязьме, был заключен договор на оказание услуг иностранцам по проведению экзамена по владению русским языком. Это испытание нужно было для дальнейшего получения разрешения на работу либо патента.

Подозреваемый, являясь директором учреждения, организовал незаконную выдачу иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Эти документы потом предоставлялись в миграционные органы МВД. При этом иностранцы, получившие сертификаты, фактически такими знаниями не обладали.

Ранее ректора ГосИРЯ Наталью Трухановскую уволили после коррупционного скандала, связанного с тестами мигрантов.