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18:57, 17 мая 2024Бывший СССР

Российские войска продвинулись в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ продвинулись на востоке Харьковской области в сторону Боровой

Фото: РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России удалось продвинуться в сторону поселка Боровая в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По словам руководителя ВГА, в настоящий момент российские войска продолжают улучшать свои позиции на соответствующем направлении.

Ранее Ганчев заявлял о высоком темпе продвижения ВС России на харьковском направлении. По его словам, местные жители также сообщают о повальном нежелании бойцов Вооруженных сил Украины воевать с российскими войсками, в результате чего многие украинские военнослужащие дезертируют.

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      Алевтина Запольская
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