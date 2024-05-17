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18:08, 17 мая 2024Культура

Стало известно о романе Джоли с двумя мужчинами одновременно

In Touch: Анджелина Джоли завела отношения с двумя мужчинами после развода
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли завела отношения одновременно с двумя мужчинами после развода с актером Брэдом Питтом. Об этом стало известно изданию In Touch от инсайдера.

По данным источника, Джоли связывают романтические отношения с композитором Джастином Левином и рэпером Акалу (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли). «Она влюблена в обоих», — отметил инсайдер.

Левин сблизился с Джоли во время работы над мюзиклом «Аутсайдеры», уточнил собеседник издания. Джоли проводит много времени с композитором. С Акалу актрису объединяет любовь к активизму и путешествиям, а также музыкант хорошо ладит с ее детьми.

Инсайдер заявил, что актриса долгое время не думала о новых отношениях. «Мало того, что развод разбил ей сердце, но она также решила полностью сосредоточиться на собственном здоровье и детях», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с Джоли.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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