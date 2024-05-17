Стало известно об успешном поражении складов в Одессе «Искандерами»

«Военная хроника»: ВС РФ нанесли удар по складу ВСУ в Одессе ракетами «Искандер»

В результате удара Вооруженных сил (ВС) России из ракетных комплексов «Искандер» поражены склады в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Как сообщается, ВС России запустили две ракеты «Искандеров» по складу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. В результате попадания по объекту произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

«Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области», — сообщили авторы канала.

Ранее Telegram-канал «Новости Одесса» сообщил о серии взрывов в Одессе. По словам очевидцев, взрывы были слышны в пятницу в 16:30.