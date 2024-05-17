Турист расправился с девушкой в отеле, спрятал ее тело в чемодан и сбежал

TOI: турист расправился с девушкой в отеле Индии и спрятал ее тело в чемодан

Турист из штата Харьяна расправился со своей девушкой в отеле Индии, спрятал ее тело в чемодан и сбежал с места преступления. Подробностями истории поделилось местное издание The Times of India (TOI).

Как пишет источник, 13 мая 23-летний Винод приехал в гостиницу города Манали со своей 26-летней спутницей Шитал. Пара была в отношениях около трех лет.

Через два дня индиец пришел на ресепшен отеля, выписался из номера и вызвал такси. Но персонал забеспокоился, заметив, что мужчина был без своей девушки. Кроме того, подозрения вызвал «слишком тяжелый» чемодан, который нес в машину Винод.

Сотрудники отеля сразу же вызвали полицейских, но когда они приехали, злоумышленник уже скрылся, оставив чемодан. Открыв его, стражи правопорядка увидели тело Шитал. Спустя несколько часов Винода арестовали на границе округа Куллу, куда он добрался на автобусе после побега из отеля.

Ранее в мае на популярном тайском курорте Паттайя нашли бездыханным туриста из Южной Кореи, который пропал без вести в Бангкоке. Полиция выяснила, что сначала его похитили ради выкупа, а потом спрятали в бочку, залили цементом и сбросили в воду.

