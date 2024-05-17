Туристка отправилась купаться с мужем и исчезла под водой на его глазах

Немецкая туристка не выжила во время купания с мужем на Перхентианских островах

Немецкая туристка отправилась купаться с мужем на Перхентианских островах в Малайзии и не выжила. Об этом пишет портал The Star.

Как сообщает источник, 74-летняя Лусен-Фрейлинг Айрис исчезла под водой на глазах супруга. Мужчине удалось вытащить ее на берег, где ей оказали первую помощь. Затем Айрис доставили в местную больницу, но спасти ее не удалось. Первоначальное расследование полиции не выявило никаких нарушений, говорится в материале.

В марте американский турист ушел под воду на глазах у своей семьи во время отпуска в Пуэрто-Рико. Он взял урок по серфингу, а после его окончания не смог доплыть до берега из-за сильных волн.

