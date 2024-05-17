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20:15, 17 мая 2024Путешествия

Туристка съела мармелад с коноплей, голой пробежала по отелю и упала с балкона

Extra: туристка съела мармелад с коноплей и не выжила после падения с балкона

Фото: May James / Reuters

Американская туристка съела мармелад с коноплей во время поездки в Ирландию, голой пробежала по отелю, упала с балкона и не выжила. Об этом сообщает Extra.

Уточняется, что инцидент произошел весной 2023 года, однако следствие по делу велось до сих пор. По данным суда, 45-летняя Кэтрин Батчелдер прибыла в Лимерик, чтобы посетить музыкальный фестиваль, в котором участвовали ее двоюродные братья. Накануне вылета обратно домой она съела половину мармеладки с коноплей, которую обычно употребляла в качестве снотворного дважды в неделю.

Около трех часов ночи сотрудники отеля услышали шум на этаже Батчелдер. Другая гостья отеля, Джоанна Джакма, столкнулась с американкой, когда та была раздета и дезориентирована. Последняя напала на незнакомку, укусила ее за бедро, а также порвала ее пижаму.

Затем Батчелдер бегала голой по коридорам гостиницы. Прибывшие на место полицейские пытались ее успокоить, однако вскоре женщина выпала с балкона третьего этажа. Медики констатировали, что выжить ей не удалось.

Ранее сообщалось, что турист пошел с семьей на пляж на популярном курорте Индии Гоа и не выжил после удара молнии. В материале также говорится, что молния задела жену индийца и его друга, однако их удалось спасти.

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