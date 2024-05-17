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17:47, 17 мая 2024Бывший СССР

Украинские военные у Часова Яра пожаловались на нехватку боеприпасов

Esquire: украинские военные в районе Часова Яра недополучают боеприпасы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные в районе Часова Яра недополучают боеприпасы и не могут эвакуировать раненых. Об этом сообщает журнал Esquire со ссылкой на военного из 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ахиллес.

По данным издания, украинские войска в районе Часова Яра фактически изолированы. Как отмечают военнослужащие, если кто-то из них получит ранение, то умрет, так как эвакуировать его нет возможности.

Кроме того, сообщается, что одно из подразделений ВСУ на этом направлении несколько дней не получало припасы, в том числе воду. Некоторые подразделения приходится снабжать с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили с донецкого направления на харьковское несколько бригад и батальонов. По словам одного из военных, интенсивность боев на донецком направлении в последнее время снизилась.

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      Алевтина Запольская
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