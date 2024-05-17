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12:23, 17 мая 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили с донецкого фронта в Харьков подразделения двух бригад

El Pais: ВСУ перебросили подразделения двух бригад с донецкого фронта в Харьков

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили с донецкого направления в Харьковскую область подразделения как минимум двух бригад и несколько батальонов из резерва. Об этом сообщает газета El Pais.

«Украинские военные, воюющие в этом районе, подтверждают, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве (...) и подразделения по крайней мере двух бригад, сражавшихся на донецком направлении», — написало издание.

Офицер 23-й механизированной бригады Украины заявил, которая еще недавно воевала близ Часов Яра, заявил, что интенсивность боев на этом направлении снизилась в последнее время, предполагая, что это было сделано для облегчения переброски дивизий ВСУ в сторону Харькова. Тем самым, полагает военный, Вооруженные силы России добиваются преимущества близ Часов Яра.

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      Валентин Карант
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