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15:16, 17 мая 2024Бывший СССР

Украинский комбат предсказал сложные два месяца для ВСУ под Харьковом

Комбат ВСУ Федоренко: ближайшие два месяца в Харьковской области будут сложными

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ближайшие два месяца будут особенно сложными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, сообщает УНИАН.

Федоренко прокомментировал продвижение ВС России под Харьковом. Украинский офицер подчеркнул, что российские войска продолжат искать уязвимости в линии фронта и пользоваться преимуществом в тактической инициативе.

«Ближайшие полтора-два месяца будут сложными», — предсказал комбат ВСУ. Он отметил, что ВСУ необходимо время, чтобы накопить оружие и боеприпасы, поступающие в рамках военной помощи от США. Федоренко добавил, что украинские подразделения пытаются избежать невыгодной ситуации в районе Волчанска.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев озвучил площадь занятых ВС России территорий под Харьковом.

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      Юрий Леонов
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