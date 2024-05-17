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14:31, 17 мая 2024Бывший СССР

Стала известна площадь занятых ВС России территорий под Харьковом

Ганчев: ВС России заняли в Харьковской области более 200 квадратных километров

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли в Харьковской области более 200 квадратных километров. О площади территорий, перешедших под контроль военных РФ, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена», — отметил Ганчев.

По словам главы ВГА, в городе Волчанске Харьковской области в настоящее время продолжается зачистка.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. По его словам, зона активных боевых действий расширилась почти на 70 километров, в связи с чем Киев был вынужден задействовать дополнительные бригады из резерва.

Переброску живой силы под Харьков с других направлений подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российские военные добились успехов на данном участке передовой из-за нехватки у ВСУ средств противовоздушной обороны.

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      Екатерина Грищенко
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