Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 17 мая 2024Силовые структуры

Устроившему ДТП в центре Москвы дали три года за семь сбитых пешеходов

В Москве сбившего людей на Большой Никитской отправили в колонию

Кадр: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения Нурмамеда Фарид Фархад олгы, устроившего ДТП в центре столицы. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный совершил ДТП в Москве вечером 29 сентября 2023 года на улице Большая Никитская, в результате которого его автомобиль сбил семь пешеходов. Среди пострадавших — двое малолетних детей.

16 мая в Самаре автобус протаранил остановку общественного транспорта, где находились люди.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония нашла применение земле, которую хотела отдать России. Почему Таллин передумал?

      Священник упрекнул белгородцев в недостаточно усердных молитвах под обстрелами

      Российские войска продвинулись в Харьковской области

      Украденную из знаменитого поместья гравюру XVII века вернули через 45 лет

      В России допустили снижение доступности жилья для людей

      Устроившему ДТП в центре Москвы дали три года за семь сбитых пешеходов

      В Одессе произошел пятый взрыв за день

      Волочкова объяснила чистую энергетику в своем доме

      На Украине захотели освободить заключенных на подконтрольных России территориях

      Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше