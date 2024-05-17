Устроившему ДТП в центре Москвы дали три года за семь сбитых пешеходов

В Москве сбившего людей на Большой Никитской отправили в колонию

В Москве суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения Нурмамеда Фарид Фархад олгы, устроившего ДТП в центре столицы. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный совершил ДТП в Москве вечером 29 сентября 2023 года на улице Большая Никитская, в результате которого его автомобиль сбил семь пешеходов. Среди пострадавших — двое малолетних детей.

16 мая в Самаре автобус протаранил остановку общественного транспорта, где находились люди.