В Белгородской области третий раз за час объявили опасность ракетного удара

Гладков: за час в Белгородской области третий раз объявлена опасность атаки ВСУ

В Белгородской области третий раз за час объявляется опасность ракетного удара. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«За час пробежки третий раз объявляется ракетная опасность. Бегу сейчас в укрытие. Это должен делать каждый из вас. Жизнь — это самое дорогое, что есть у человека». — написал Гладков.

Он напомнил, что жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Октябрьский в Белгородской области стали женщина с четырехлетним ребенком. Они находились в машине, которую атаковал дрон-камикадзе.

В ночь на пятницу, 17 мая, после атаки беспилотника ВСУ на автозаправочную станцию в селе Бессоновка произошел пожар. В результате загорелся один из резервуаров, его уже потушили.