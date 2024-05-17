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15:18, 17 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии передумали обмениваться участками с Россией

Власти Эстонии решили застроить участок, который планировали обменять с Россией

Фото: Police and Border Guard Board / Wikimedia

Власти Эстонии застроят земельный участок, который планировалось обменять с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

По его словам, Эстония планировала обменять свои лесные пограничные земли на Саатсеский сапог — участок в Псковской области, который заходит на территорию страны. Однако власти приняли решение начать проектирование и строительство границы на указанных территориях, так как «какой-либо обмен землей с Россией мы не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».

Ляэнеметс также отметил, что Эстония планирует начать строительство вокруг Саатсеского сапога.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, позволяющий направить замороженные российские активы на помощь Украине. Решение поддержали 65 парламентариев.

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      Алевтина Запольская
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