В Эстонии передумали обмениваться участками с Россией

Власти Эстонии решили застроить участок, который планировали обменять с Россией

Власти Эстонии застроят земельный участок, который планировалось обменять с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

По его словам, Эстония планировала обменять свои лесные пограничные земли на Саатсеский сапог — участок в Псковской области, который заходит на территорию страны. Однако власти приняли решение начать проектирование и строительство границы на указанных территориях, так как «какой-либо обмен землей с Россией мы не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».

Ляэнеметс также отметил, что Эстония планирует начать строительство вокруг Саатсеского сапога.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, позволяющий направить замороженные российские активы на помощь Украине. Решение поддержали 65 парламентариев.