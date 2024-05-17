В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

Bloomberg: союзники Киева обеспокоились из-за успехов России на Украине

Союзники Киева, в том числе страны Европейского союза (ЕС), обеспокоились из-за успехов России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

При этом, подчеркивает источник, они «продолжают надеяться», что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся стабилизировать фронт благодаря обещанной помощи западных стран.

Ранее газета The New York Times сообщала об успехах Вооруженных сил (ВС) России на многих направлениях в зоне боевых действий на Украине. По данным издания, российские военные начали продвигаться в Харьковской области, а наступление под Авдеевкой расширилось до 39 километров.