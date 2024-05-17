Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 17 мая 2024Мир

В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

Bloomberg: союзники Киева обеспокоились из-за успехов России на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Союзники Киева, в том числе страны Европейского союза (ЕС), обеспокоились из-за успехов России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

При этом, подчеркивает источник, они «продолжают надеяться», что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся стабилизировать фронт благодаря обещанной помощи западных стран.

Ранее газета The New York Times сообщала об успехах Вооруженных сил (ВС) России на многих направлениях в зоне боевых действий на Украине. По данным издания, российские военные начали продвигаться в Харьковской области, а наступление под Авдеевкой расширилось до 39 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

      Женщина нашла странные таблетки у мужа и уличила его в изменах

      Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

      Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

      В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

      В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

      Ушедшие в самоволку срочники устроили драку в ночном клубе в российском городе

      Феминистку Маршенкулову захотели заочно арестовать за оправдание терроризма

      Мэр Тбилиси назвал немыслимым тон Запада при разговоре с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше