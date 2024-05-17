В Грузии опровергли возобновление работы с платежной системой из России

ТАСС: банки Грузии опровергли возобновление денежных переводов «Юнистрим» из РФ

В крупнейших банках Грузии опровергли появившуюся ранее информацию о возобновлении переводов в Грузию с помощью платежной системы «Юнистрим», сообщают российские информагентства.

«Интерфакс» пишет об этом со ссылкой на заявление Нацбанка Грузии, которое, в свою очередь, приводят местные СМИ. В нем напомнили, что американский Минфин ввел санкции против российской системы в июле прошлого года, и «с этого момента ни один из субъектов регулирования Нацбанка ее больше не обслуживает».

Корреспонденту ТАСС не подтвердили возобновление работы с «Юнистрим» в местных банках, а также в имеющей множество филиалов по стране микрофинансовой организации «Рико кредит». До этого о перезапуске переводов в Грузию агентству сказали в службе поддержки платежной системы.

О приостановке сотрудничества грузинских банков с «Юнистрим» стало известно после того, как США и Канада ввели дополнительные санкции против пяти российcких кредитных организаций, в число которых попал Юнистрим банк, оператор одноименной платежной системы.