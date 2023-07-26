Грузинские банки приостановили работу с «Юнистрим»

Грузинские банки «Карту» и Терабанк приостановили переводы средств через «Юнистрим»

Грузинские банки «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank («Халык бэнк») в Грузии перестали работать с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом ТАСС сообщили в банках.

В «Карту» заявили, что переводы денежных средств приостановлены с понедельника, 24 июля. «У "Юнистрим" технические неполадки, поэтому не можем обслуживать», — отметили в кредитной организации. Также о приостановке обслуживания системы работы с «Юнистрим» уведомили в Терабанке (контрольным пакетом его акций владеют ОАЭ и Halyk Bank). Еще одна организация, Прокредитбанк, а также филиалы азербайджанского Паша банка и турецкого Ишбанка отметили, что ранее они не предоставляли услуги по отправке и получению денежных средств через данную платежную систему.

Пять грузинских банков заявили о приостановке работы с «Юнистрим» 21 июля, в их числе TBC («Ти-би-си»), «Либерти», Банк Грузии, Кредо банк и Базисбанк. О сбое в работе с российской платежной системой тогда же заявила популярная среди иностранных граждан в Грузии микрофинансовая организация «Рико кредит».

20 июля США и Канада ввели дополнительные санкции против пяти российcких кредитных организаций. Под ограничения попали Тинькофф банк, Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и Юнистрим банк. Ранее часть банков Армении и Киргизии уже приостановила обслуживание платежной системы «Юнистрим».

24 июля национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» прекратил прием и отправку денежных средств через «Юнистрим» из-за санкций, введенных США. Позднее все 14 банков Узбекистана, которые работали с российской системой денежных переводов, перестали ее обслуживать.