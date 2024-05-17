В МИД ответили на решение парламента Эстонии по российским активам

МИД: Россия будет квалифицировать захват своей собственности как разбой

Москва будет квалифицировать любые противоправные действия по захвату собственности государства как неприкрытый разбой, который нарушает положения международного права. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Таким образом официальный представитель дипведомства Мария Захарова ответила на решение парламента Эстонии поддержать инициативу по изъятию замороженных российских активов в пользу Украины.

По ее словам, враждебные действия прибалтийских стран не являются чем-то новым для Москвы, так как «западные кукловоды» используют Прибалтику в качестве «полигона для зондирования почвы» на предмет разных антироссийских идей.

«Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права», — заявила дипломат.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны застроят земельный участок, который планировалось обменять с Россией.