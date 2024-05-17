Посольство связалось с задержанным в Финляндии россиянином

Посольство РФ в Финляндии связалось с обвиняемым в обходе санкций россиянином

Посольству России в Хельсинки удалось связаться с одним из трех граждан России, которые были задержаны по обвинению в обходе санкций на территории Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«16 мая нашим сотрудникам предоставили возможность связаться с одним из задержанных по телефону. В ходе разговора не было высказано никаких жалоб и пожеланий», — передает агентство заявление ведомства.

Дипломаты рассказали, что продолжают работу с финскими властями. Они отметили, что рассчитывают установить контакт с двумя другими задержанными в ближайшее время. В посольстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан.

3 мая финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций против России. По данным правоохранителей, задержанные — двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех месяцев до четырех лет.