В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ

В ООН отказались комментировать запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать решение Евросоюза о запрете вещания на своей территории ряда российских СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

«Полагаю, это решение европейского органа, так что мне нечего сказать в связи с этим. Вы можете обратиться к нашим коллегам, занимающимся защитой прав человека», — отметил Хак.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe (VE) на своей территории. В заявлении Совета ЕС указывалось, что было принято «решение приостановить вещание в Евросоюзе еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду».

В документе подчеркивалось, что представленные медиа ограничиваются исключительно в вещании. Их сотрудники смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила болезненным ответом на притеснение российских СМИ. Она заявила, что в этом случае западным журналистам «придется ощутить ответные меры».