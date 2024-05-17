В отношении уничтоженных пяти боевиков в КЧР возбудили новое дело о терроризме

В КЧР возбудили дело о подготовке теракта напавшей на полицейских бандой

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в отношении пяти местных жителей, которые в апреле этого года совершили нападение на полицейских, возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Также в отношении банды уголовное дело возбуждено и по статье об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Сейчас все материалы по нападению на полицейских объединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает круг причастных лиц.

По данным следствия, один из фигурантов создал вокруг себя банду, в которую вошло четверо его знакомых. Уточняется, что они объединились на почве религиозно-экстремистских убеждений.

Нападение на полицейских в КЧР произошло в конце апреля. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, двух спасти не удалось.