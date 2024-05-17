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12:16, 17 мая 2024Силовые структуры

В Подмосковье похитителям военной продукции на 304 миллиона рублей дали сроки

В Щелково суд вынес приговор по делу о хищении военной продукции на 304 млн руб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Щелковский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор четверым фигурантам уголовного дела о хищении военной продукции на сумму 304 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ФСБ.

Начальница лаборатории НПП «Исток» имени Шокина приговорена к четырем годам лишения свободы условно, водитель предприятия и сотрудник военного представительства получили по три года в колонии общего режима. На год меньше осужден директор фирмы, занимавшейся реализацией похищенной продукции.

По данным ФСБ, они создали преступную группу для хищения продукции военного назначения. С 2012-го по 2021 год начальница лаборатории составляла фальшивые документы на исправные изделия, которые использовались для производства радиолокационных станций, выдавая их за брак. Затем ее сообщники вывозили военную продукцию с завода и передавали перекупщикам.

Участников группировки задержали спецслужбы в сентябре 2021 года. Следствие оценило причиненный предприятию ущерб в 304 миллиона рублей. Четверо из них признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Их судили в особом порядке, поэтому они получили наказание ниже низшего предела.

В настоящее время продолжается суд на организаторами преступной схемы хищения военной продукции.

11 марта сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми месяцам колонии жителя Саратова, который хотел приобрести секретную военную продукцию для перепродажи.

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      Любовь Ширижик
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