Польский генерал Скшипчак: Запад должен остановить конфликт на Украине

Запад должен стремиться любой ценой остановить конфликт на Украине, чтобы спасти украинцев. Такой способ назвал бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

Он отметил, что Украине не хватает солдат. «Мы можем дать им миллион танков, миллион пушек. И самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение войны без возможности пополнения армии солдатами», — сказал польский генерал.

По его мнению, если западные политики рассчитывают на то, что Украина будет продолжать вести войну, то они должны дать ей шанс восстановить свои вооруженные силы. Однако, признал Скшипчак, «никто в Европе не думает об этом».

Ранее Вальдемар Скшипчак обозначил масштаб нехватки солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, острая нехватка живой силы в рядах украинской армии составляет от 150 до 200 тысяч человек.