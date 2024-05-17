В российском городе нашли воронку от падения взрывчатого предмета
В Шебекино Белгородской области нашли воронку, предположительно от падения взрывоопасного предмета. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В городе Шебекино в частном секторе найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета. На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник Управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев», — пояснил он.
По его словам, на месте падения работают все службы, территория оцеплена. Жителей близлежащих домов попросили выехать в безопасное место. Гладков добавил, что на данный момент готовится площадка для саперов.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам Гладкова, утром украинские дроны сбросили четыре взрывных устройства в селе Грузское Борисовского района. Атаке также подверглось село Веселая Лопань.