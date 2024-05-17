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19:22, 17 мая 2024Силовые структуры

В российском городе рецидивиста приговорили к 15 годам за изнасилование ребенка

В Коми суд приговорил мужчину к 15 годам за изнасилование малолетней девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Коми суд приговорил 28-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование малолетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее он был судим по аналогичной статье.

По версии следствия, осужденный остался наедине в одной комнате с ребенком и совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. После того как злоумышленник ушел из квартиры, девочка рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в полицию.

Ранее в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками сожительницы.

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