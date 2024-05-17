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11:45, 17 мая 2024Россия

В российском регионе четвертый раз за день объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и его пригороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Ранее Гладков рассказывал, что из-за объявления ракетной опасности третий раз за час ему пришлось бежать в укрытие. Он призвал белгородцев последовать его примеру, подчеркнув, что «это должен делать каждый из вас».

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника Вооруженных сил Украины. Cредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один— над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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