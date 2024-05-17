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12:22, 17 мая 2024Россия

В российском регионе назвали фейком видеозапись с беспилотником

На Кубани назвали фейком якобы снятое в регионе видео с беспилотником

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком якобы снятое в регионе видео с беспилотником. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале штаба.

Ранее в местном сегменте интернета была опубликована и распространилась видеозапись с летящим в чистом небе беспилотником. Утверждалось, что дрон был замечен в Приморско-Ахтарске.

«Кадры с беспилотником сделаны не в Приморско-Ахтарске, где последние два дня пасмурно», — заявили в оперштабе и призвали горожан не поддаваться на провокации.

В ночь на пятницу, 17 мая, украинские войска осуществили одну из самых массовых атак на российские регионы с применением беспилотников. По данным Минобороны, было сбито 102 летательных аппарата.

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      Алан Босиков
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