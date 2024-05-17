NI: российские танки Т-72Б3М способны противостоять дорогим западным машинам

Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest (NI) Брэндон Вайчерт.

Он отметил, что Россия запустила модернизацию своих танков Т-72 до последней версии Т-72Б3М для борьбы с западной техникой на Украине. В частности, модель была оснащена пушкой 2А46М-5-01, динамической защитой «Реликт» и усовершенствованным оптическим оборудованием. По мнению Вайчерта, они способны противостоять дорогим западным машинам.

Он добавил, что США и их партнеры выбрали другой путь, предпочтя слишком дорогие и сложные в обслуживании танки. Обозреватель NI признал, что рано или поздно последствия такого выбора настигнут Запад.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал не верить информации о том, что Россия имеет меньше танков, чем Украина.