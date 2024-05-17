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12:22, 17 мая 2024Бывший СССР

Вильнюс выразил протест послу России за объявление в розыск чиновников из Литвы

МИД Литвы выразил протест России за объявление в розыск чиновников из Прибалтики

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Литвы выразило строгий протест послу России за объявление в розыск чиновников из Прибалтики. Соответствующее заявление на своем сайте опубликовал МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что 16 мая представитель России был вызван в МИД. Послу РФ вручили ноту строгого протеста за включение в список разыскиваемых лиц литовских чиновников.

«Министерство иностранных дел Литвы потребовало немедленного прекращения политически мотивированного преследования граждан Литвы», — заявили в Вильнюсе.

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      Екатерина Грищенко
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